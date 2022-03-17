Fenerbahçe imzalamadı, Galatasaray devreye girdi! Berke Özer, Aslan oluyor

Ferdi Kadıoğlu ile Arda Güler'in de aralarında bulunduğu 6 genç futbolcusuyla sözleşme imzalayan Fenerbahçe, genç eldiven Berke Özer ile ise kontrat yenilemedi. Bu gelişme üzerine Galatasaray, 21 yaşındaki kaleci için devreye girdi.

GALATASARAY BONSERVİS BEDELİ ÖDEMEDEN KADROSUNA KATABİLİR

Ajansspor'un haberine göre, Sezon sonu sözleşmesi bitecek Berke Özer için Galatasaray devreye girdi. Sarı kırmızılar bonservis bedeli ödemeden genç kaleciyi takıma katmak için görüşme yaptı. Sarı kırmızılılar, kalede gelecek sezon kadro rotasyonunu kalede kaptan Fernando Muslera, Berke Özer ve U19 takımında oynayan Jankat Yılmaz ile oluşturmak istiyordu.

BERKE'NİN HEDEFİ AVRUPA

Berke Özer ise kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini belirterek sarı kırmızıların teklifini reddetti. Berke'nin kararında Fenerbahçe kalesini korurken özellikle sosyal medyadan aldığı yoğun eleştiriler etkili oldu. Sosyal medya hesaplarını kapatan genç kaleci, Türkiye'de oynamama kararı aldı.

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