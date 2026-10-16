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Fenerbahçe ile Alanyaspor yarın Süper Lig'de 21. kez karşı karşıya geliyor

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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, ligde 21. kez karşılaşacak. Geride kalan 20 maçta Fenerbahçe 12, Alanyaspor 3 galibiyet aldı, 5 mücadele beraberlikle sonuçlandı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın karşılaşacak Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, ligde 21. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekibin bugüne kadar oynadığı 20 lig mücadelesinde Fenerbahçe 12 kez sahadan galip ayrılırken 5 maç beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor ise 3 karşılaşmada Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı.

Sarı-lacivertli ekip, bu maçlarda 44 kez gol sevinci yaşarken kalesinde 21 gol gördü.

İstanbul'daki maçlar

Fenerbahçe, Alanyaspor ile ligde bugüne kadar 10 kez İstanbul'da karşılaştı.

Bu maçlarda sarı-lacivertli takım 5 kez kazanırken, 4 mücadele beraberlikle sonuçlandı, Akdeniz temsilcisi ise 1 maçta 3 puana uzanan taraf oldu.

Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 22 gol sevinci yaşarken, kalesinde 9 gol gördü.

İki takımın İstanbul'daki son maçında Alanyaspor, 90+3. dakikada bulduğu golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.

En farklı galibiyetler

İki takım arasında ligde oynanan maçlarda en farklı galibiyeti Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda 5-0'lık sonuçla aldı.

Resmi mücadelelerde alınan en farklı skor ise 23 Ocak 2008'de oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde ortaya çıktı. Fenerbahçe, rakibini deplasmanda 10-3 mağlup etmeyi başardı.

Alanyaspor, Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyetini ise 16 Eylül 2019'da 3-1'lik skorla elde etti.

Fenerbahçe son mağlubiyetini evinde yaşamıştı

Fenerbahçe ile Alanyaspor arasında ligde oynanan son 10 maçta sarı-lacivertliler 7 galibiyet elde ederken 2 maç beraberlikle sonuçlandı.

Alanyaspor'un 24 Ekim 2021'de Kadıköy'de 2-1 kazandığı mücadelenin ardından oynanan son 9 maçta Fenerbahçe, rakibine mağlup olmadı.

Kaynak: AA
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