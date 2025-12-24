Haberler

Fenerbahçe ile adı anılan futbolcuya teknik direktörü ateş püskürdü

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Fenerbahçe ile adı anılan Anthony Musaba'ya ateş püskürdü. Alman çalıştırıcı, Musaba'nın tavrını saygısızca bulduğunu söylerken; "Musaba son zamanlar bize farklı davranmaya başladı. Kadroya girmek istemediğini ve antrenmanlara çıkmak istemediğini söyledi. Takındığı tavır karşısında hayal kırıklığı yaşadım. Bize saygısızlık yaptı. Son haftalar performansını bilerek düşük tuttu" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, ara transfer döneminin ilk hamlesini Samsunspor forması giyen Anthony Musaba ile yapmaya hazırlanırken; oyuncuya teknik direktörü ateş püskürdü.

ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Genç oyuncu takım antrenmanına katılmazken, Samsunspor'un Eyüpspor ile oynadığı maçın da kadrosunda yer almadı. Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, A Spor'a yaptığı açıklamada Musaba'nın tavrını saygısızca bulduğunu söyledi.

"PERFORMANSINI BİLEREK DÜŞÜK TUTTU"

"Farklı kulüpte forma giymeye devam edecek" diyen Alman çalıştırıcı, "Musaba son zamanlar bize farklı davranmaya başladı. Kadroya girmek istemediğini ve antrenmanlara çıkmak istemediğini söyledi. Takındığı tavır karşısında hayal kırıklığı yaşadım. Bize saygısızlık yaptı. Son haftalar performansını bilerek düşük tuttu" ifadelerini kullandı.

SERBEST KALMA MADDESİ DEVREYE GİRİYOR

Sezon başında Samsunspor'a transfer olan ve kısa sürede gösterdiği performansla dikkat çeken 25 yaşındaki Musaba'nın, Fenerbahçe ile el sıkıştığı belirtildi. Sarı-lacivertli yönetimin transferi, oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma bedelini ödeyerek sonuçlandırmayı planladığı aktarıldı.

