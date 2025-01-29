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Fenerbahçe, iki yıldızının kontratını dondurdu

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Ara transfer döneminde kadrosuna 3 yabancı futbolcu ekleyen Fenerbahçe, yabancı kontenjan sorununu çözmek için Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun sözleşmelerini dondurdu. Fenerbahçe, sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan bu iki futbolcunun kontratlarını dondurarak, TFF'nin belirlediği 14 yabancı futbolcu kotasına ulaştı.

Ara transfer döneminde 3 yabancı futbolcu kadrosuna katan Fenerbahçe, kontenjan sorununu 2 futbolcunun sözleşmesini dondurarak çözdü.

Ara transfer döneminde Diego Carlos, Milan Skriniar ve Anderson Talisca'yı renklerine bağlayan Fenerbahçe, yabancı kontenjanına takılıyordu.

Fenerbahçe'nin yabancı sorununu 2 futbolcusunun sözleşmesini dondurarak çözdüğü ifade edildi.

Sarı lacivertliler, sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun kontratlarını dondurdu.

Fenerbahçe, böylece TFF'nin belirlediği 14 yabancı futbolcu kotasına ulaşmış oldu.

Fenerbahçe, iki yıldızının kontratını dondurdu
Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Spor
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