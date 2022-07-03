Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kamp yapan Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürdü. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kamp yapan Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürdü. Kamp yapılan otelin sahasında, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde bir bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman öncesinde futbolcularla Partizan maçının toplantısı yapıldı. Daha sonra sahaya çıkan oyuncular, ısınma ve koşu hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yaptı. Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların gerçekleştirildiği öğrenildi. Öte yandan teknik direktör Jorge Jesus, antrenmanı takip eden taraftarları selamladı. Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. AA / Süha Gür - Spor Jorge Jesus Fenerbahçe Avusturya Spor Haberler

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