Fenerbahçe, Gustavo Henrique ile yolları ayırdı! Ronaldo'nun takımına transfer oldu

Gustavo Henrique, Fenerbahçe'den Real Valladolid'e transfer oldu. Brezilyalı efsane Ronaldo'nun sahibi olduğu İspanyol ekibi, deneyimli stoper için sarı-lacivertlilere 1.2 milyon euro ödeme yaptı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus döneminde transfer edilen Gustavo Henrique ile yollar ayrıldı. Brezilyalı stoper, La Liga ekibi Real Valladolid'e transfer oldu. Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo'nun sahibi olduğu Real Valladolid, Henrique için Fenerbahçe'ye 1.2 milyon euro ödeme yaptı.

RESMEN AYRILDI

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Gustavo Henrique'nin kalıcı transferi konusunda İspanya'nın Valladolid kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncuya bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

FENEBRAHÇE KARİYERİ

Gustavo Henrique, Fenerbahçe formasıyla 23 maça çıktı. Brezilyalı stoper bu karşılaşmalarda 19 gol ve 7 asistle oynadı.