Fenerbahçe, Göztepe Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı
Fenerbahçe, Göztepe ile oynayacağı Trendyol Süper Lig maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde tamamladı. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, core çalışması ile başladı ve pas çalışmaları ile sona erdi.

Fenerbahçe, yarın akşam deplasmanda Göztepe ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 2. hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Daha sonra sahaya geçen oyuncular burada ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılarak, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı. Bu antrenman Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli kafile, akşam saatlerinde İzmir'e gidecek. - İSTANBUL

