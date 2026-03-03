Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, yarın deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yapan oyuncular, idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Antalyaspor karşısında 60 dakika ve üzeri forma giyen futbolcular ise günü rejenerasyon çalışmasıyla noktaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı