Fenerbahçe, milli maç arasına galibiyetle girdi
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'yi 4-1 mağlup etti. Dorgeles Nene'nin 3 ve N'Golo Kante'nin 1 golüyle maçı kazanan Fenerbahçe, puanını 60'a yükseltti. Talisca, 3 maç aradan sonra oyuna girdi.
Kırmızı-siyahlılara karşı aldığı galibiyetle, evindeki son 2 maçı kazanan Fenerbahçe, puanını 60'a yükseltti.
Kanarya, milli maç arasından sonra ligin 28. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek.
Talisca, 3 maç sonra forma giydi
Brezilyalı futbolcu Talisca, sakatlığı sonrası formasına kavuştu. Son 2 antrenmanda takımla çalışan Talisca, müsabakanın 58. dakikasında Sidiki Cherif'in yerine dahil oldu.
Ligde 13 golü bulunan Talisca, 24. maçta formayı terletti. - İSTANBUL