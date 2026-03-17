Fenerbahçe, milli maç arasına galibiyetle girdi

Fenerbahçe, milli maç arasına galibiyetle girdi
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'yi 4-1 mağlup etti. Dorgeles Nene'nin 3 ve N'Golo Kante'nin 1 golüyle maçı kazanan Fenerbahçe, puanını 60'a yükseltti. Talisca, 3 maç aradan sonra oyuna girdi.

Trendyol Süper Lig'de Gaziantep Futbol Kulübü'nü 4-1 mağlup eden Fenerbahçe, milli maç arasına galibiyetle girdi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftası açılış maçında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Dorgeles Nene'nin 3, N'Golo Kante'nin de 1 golüyle maçı 4-1 kazandı

Kırmızı-siyahlılara karşı aldığı galibiyetle, evindeki son 2 maçı kazanan Fenerbahçe, puanını 60'a yükseltti.

Kanarya, milli maç arasından sonra ligin 28. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

Talisca, 3 maç sonra forma giydi

Brezilyalı futbolcu Talisca, sakatlığı sonrası formasına kavuştu. Son 2 antrenmanda takımla çalışan Talisca, müsabakanın 58. dakikasında Sidiki Cherif'in yerine dahil oldu.

Ligde 13 golü bulunan Talisca, 24. maçta formayı terletti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı

Savaş Türkiye'nin yanı başında! Trump konuşurken peş peşe vurdular
500

İran'ın son kozu! İşte kıyamet silahı

İran'ın son kozu! İşte kıyamet silahı
ABD Büyükelçisi de Netanyahu'nun hayatta olup olmadığını kontrol etti

Hayatta olup olmadığını Trump da merak etti!
Sadece Sakarya'da üretiliyor, yemek isteyen 11 ay bekleyip sıraya giriyor

Yiyebilmek isteyen bu lezzet için 11 ay bekleyip sıraya giriyor
'Kar payı' adı altında topladığı 50 milyon lira ile kayboldu

Dükkanının camında yazanları gören polisi aradı! Sırra kadem bastı
İran'ın son kozu! İşte kıyamet silahı

İran'ın son kozu! İşte kıyamet silahı
Yaralı dağ keçisini görüntüleyen aile hekimi: Tetiğe değil, deklanşöre basalım

Yaralı dağ keçisini görüntüledi, avcılara seslendi: Deklanşöre...
Miçotakis savaşta safını belli etti! Trump'ı çıldırtacak sözler

Miçotakis savaşta safını belli etti! Trump'ı çıldırtacak sözler