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Fenerbahçe, Gaziantep FK'yi 3-1 Mağlup Etti

Fenerbahçe, Gaziantep FK'yi 3-1 Mağlup Etti
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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'yi 3-1 yenerek puanını 32'ye yükseltti. Fenerbahçe'nin gollerini Oğuz Aydın, Rodrigo Becao ve Edin Dzeko atarken, Gaziantep FK'nın tek golü David Okereke'den geldi.

(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep Fk'yi 3-1 mağlup etti.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri; 3. dakikada Oğuz Aydın, 78. dakikada Rodrigo Becao ve 89. dakikada Edin Dzeko attı, Gaziantep Fk'nın tek golünü 41. dakikada David Okereke kaydetti.

Bu skorla Fenerbahçe, puanını 32'ye yükseltti; Gaziantep Fk 15 puanda kaldı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. Gaziantep FK ise Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Kaynak: ANKA / Spor
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