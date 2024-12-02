Fenerbahçe, Gaziantep FK'yi 3-1 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'yi 3-1 yenerek puanını 32'ye yükseltti. Fenerbahçe'nin gollerini Oğuz Aydın, Rodrigo Becao ve Edin Dzeko atarken, Gaziantep FK'nın tek golü David Okereke'den geldi.
(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep Fk'yi 3-1 mağlup etti.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri; 3. dakikada Oğuz Aydın, 78. dakikada Rodrigo Becao ve 89. dakikada Edin Dzeko attı, Gaziantep Fk'nın tek golünü 41. dakikada David Okereke kaydetti.
Bu skorla Fenerbahçe, puanını 32'ye yükseltti; Gaziantep Fk 15 puanda kaldı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. Gaziantep FK ise Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.