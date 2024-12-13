Fenerbahçe, Galatasaray'ı geçti

UEFA, Avrupa kupalarında haftanın tamamlanmasıyla birlikte kulüpler sıralamasında güncelleme yaptı. Son 5 sezonu kapsayan sıralamada ilk 50 kulüp arasına yalnızca bir Türk takımı girebildi.

Listenin ilk sırasına topladığı 129.000 puanla Manchester City yerleşti. Real Madrid, 125.000 puanla ikinci, Bayern Münih 116.000 puanla listenin üçüncü basamağında yer aldı. İngiliz devi Liverpool 108.000 puanla dördüncü sıraya yerleşirken İtalyan ekibi Roma, 97.000 puanla 5. basamakta kendine yer buldu.

FENERBAHÇE GALATASARAY'I GEÇTİ

UEFA, kulüpler sıralamasında güncelleme yaparken ilk 50 kulüp arasına Süper Lig'den yalnızca Fenerbahçe girebildi. Son 5 sezonda topladığı 42.000 puanla 45. sıraya yerleşen sarı lacivertli ekip, 34.500 puanla 55. basamakta yer alan ezeli rakibi Galatasaray'ın üzerinde yer aldı.

İlk 100 içinde girmeyi başaran diğer Türk kulüpleri 22.000 puanla 77. sırada yer alan Başakşehir ve 16.500 puanla 92. basamağa yerleşen Sivasspor oldu. Beşiktaş, 13.000 puanla 111, Trabzonspor ise 11.000 puanla 137. sırada yer aldı.