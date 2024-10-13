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Fenerbahçe, Galatasaray'ı 82-73 Yenerek Derbiyi Kazandı

Fenerbahçe, Galatasaray'ı 82-73 Yenerek Derbiyi Kazandı
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 82-73 yenerek galip geldi. Başantrenör Valerie Garnier, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Oyuncu Sevgi Uzun, maçın keyifli geçtiğini belirtti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında ağırladığı Galatasaray'ı 82-73 mağlup eden Fenerbahçe'nin başantrenörü Valerie Garnier, derbiden galip geldikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

Fransız başantrenör, Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Galip geldiğimiz için mutluyuz. Galatasaray derbilerinin öneminin farkındayız. Gerçekten taraftarımız bugün bizi çok iyi destekledi. Onlara da teşekkür ediyorum. Galatasaray dış atışlardan etkili oldu. Ancak ekstra ribauntları almak ve potaya yakın hücum etmeye çalışmak farkı ortaya koydu." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli takımın milli oyuncusu Sevgi Uzun ise, "Çok keyifli bir maçtı. Zor olacağını biliyorduk. Geri gelerek sonlara doğru ağırlık koymayı bildik. Galibiyetle ayrıldığımız için çok mutluyuz." diye konuştu.

Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nde (WNBA) çok önemli deneyim elde ettiğini vurgulayan 26 yaşındaki basketbolcu, "Döndüğüm için çok mutluyum. Hiçbir şey bu taraftar kadar keyifli değil. Çok güzel bir tecrübeydi. İnşallah WNBA'deki tecrübelerimi takımıma yansıtarak daha iyi bir sezon geçirmek istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

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