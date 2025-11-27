Haberler

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin oranları belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin oranları belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in 14. haftasında gerçekleşecek olan Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki dev derbi için oranlar belirlendi. Risk yönetimi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Kadıköy'deki maçta Fenerbahçe favori olarak gösterildi.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen derbi için iddaa oranları da belli oldu.

FENERBAHÇE FAVORİ

İddaa risk yönetimi, Fenerbahçe'nin derbide galibiyetine 2.01 oran verdi. Beraberliğin oranı 3.32 olarak belirlendi. Galatasaray'ın galibiyet oranı ise 2.96.

Fenerbahçe ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek dev derbi 1 Aralık Pazartesi günü Kadıköy'de oynanacak. Derbinin başlama saati ise 20.00

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı

Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı! İşte o anlar
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMazlum Dağ:

Maça gs -jk maçında bariz bir şekilde haksızlıkla Galatasarayın gole gittiği pozisyonda oyunu durduran Galatasaray ın golünü yiyen hakem atanmış. Eğer herşeyi kurguluyorsaniz niye izleyelim bu tiyatroyu? Ben izlemek istemiyorum maçın hakemi bu iken. Ama özeti hiç izlemeyin çünkü beinsports Galatasaray a yapılan haksızlıkları kesip gizleyip özete koymayıp öyle yayınlıyor maç özetlerini. Millet de haksızlıkları göremiyor malum takımları haklı sanıyor.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yemek kartı ücreti belli oldu

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği ücret belli oldu
Aile katliamında olayı aydınlatacak delil bulundu! Şüpheli yanı başlarında çıktı

Türkiye'yi yasa boğan aile katliamında şüpheli yanı başlarında çıktı
Bakan Kurum net rakam verdi: İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı

İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı
Uzman çavuş ve hamile eşinin acı sonu

Uzman çavuş ve hamile eşinin acı sonu
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yemek kartı ücreti belli oldu

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği ücret belli oldu
Türk tiyatrosunun efsane ismi Zihni Göktay huzurevine yerleşti

Ustanın son hali kahretti
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
İstanbul'da 3 gün boyunca bazı yollar trafiğe kapatılacak! Bu akşam başlıyor

İstanbul'da 3 gün boyunca bu yollar trafiğe kapalı! Bu akşam başlıyor
Pazar günü bir şehir hariç tüm yurtta yağış bekleniyor

Bir şehir hariç tüm yurtta yağış bekleniyor! Tarih verildi
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de! Vergi, harç ve cezalar artıyor

1 Ocak itibarıyla başlıyor! Tüm hesaplar sil baştan değişecek
Liverpool'un yıldızı çıldırdı: B.ka batmış durumdayız

Yıldız isim çıldırdı: B.ka batmış durumdayız
Bürokrasinin gündemine oturan derin masa!

Bürokrasinin gündemine oturan derin masa!
Mbappe hayret içinde kaldı! Xabi Alonso Arda Güler'den maç sonu özür diledi

Arda'dan özür dilettiren asist
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.