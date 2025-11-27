Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin oranları belli oldu

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen derbi için iddaa oranları da belli oldu.

FENERBAHÇE FAVORİ

İddaa risk yönetimi, Fenerbahçe'nin derbide galibiyetine 2.01 oran verdi. Beraberliğin oranı 3.32 olarak belirlendi. Galatasaray'ın galibiyet oranı ise 2.96.

Fenerbahçe ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek dev derbi 1 Aralık Pazartesi günü Kadıköy'de oynanacak. Derbinin başlama saati ise 20.00