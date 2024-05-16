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Fenerbahçe, Galatasaray derbisi için hazırlıklarını sürdürdü

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını sürdürdü. İdmanda koşu, ısınma, çabukluk, pas ve taktiksel çalışmalar yapıldı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayıp iki grup halinde pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın son bölümünde ise taktiksel ve bireysel çalışmalar yapıldı.

Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Kaynak: AA / Spor

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