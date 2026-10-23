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Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanı öncesi idmanı çift kale maçla tamamladı

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Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanı öncesi idmanı çift kale maçla tamamladı
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını bugünkü antrenmanla sürdürdü. İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman, dar alanda çift kale maçla sona erdi; hazırlık yarın devam edecek.

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idman, pas çalışmalarının ardından dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, 26 Ekim Pazartesi günü Süper Lig'in 9'uncu hafta karşılaşmasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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