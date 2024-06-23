Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe Futbolcuları Can Bartu Tesisleri'nde Testlere Tabi Tutuldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe futbolcuları, yeni sezon öncesi Can Bartu Tesisleri'nde laktat, kuvvet ve esneklik testlerine tabi tutuldu. Sağlık kontrollerinin ardından oyuncular, yarın Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampa girerek yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi futbolcular Can Bartu Tesisleri'nde laktat, kuvvet ve esneklik testlerine tabi tutuldu.

Fenerbahçe'de sabah saatlerinde yapılan sağlık kontrollerinin ardından tesislere geçen oyuncular burada laktat, kuvvet ve esneklik testlerinden geçti. Sarı-lacivertliler, sağlık kontrolleri ve testlerin tamamlanmasının ardından yarın Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampa girerek yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Can Bartu Tesisleri Topuk Yaylası Serkan Acar Fenerbahçe Futbol Spor Güncel Haberler

İsrail'in uykularını kaçıracak gelişme! Binlerce savaşçı Hizbullah'a katılma teklifinde bulundu

İsrail'in uykularını kaçıracak gelişme! Binlerce savaşçı Hizbullah'a katılma teklifinde bulundu

 Hamburger ve kahve zincirlerinde İsrail protestosu! Müşteriler kaçacak yer aradı

Hamburger ve kahve zincirlerinde İsrail protestosu! Müşteriler kaçacak yer aradı

 Bayram tatilinden dönenler köprü ücretlerinden dert yandı! Osmangazi'yi değil feribotu tercih ettiler

Bayram tatilinden dönenler köprü ücretlerinden dert yandı! Osmangazi'yi değil feribotu tercih ettiler

 Dünyanın en zengini Jeff Bezos, 500 milyon dolarlık yatıyla Bodrum'a demir attı

Dünyanın en zengini Jeff Bezos, 500 milyon dolarlık yatıyla Bodrum'a demir attı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title