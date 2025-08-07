Fenerbahçe, Feyenoord Maçı Hazırlıklarına Başladı

Fenerbahçe, Feyenoord Maçı Hazırlıklarına Başladı
Fenerbahçe, Feyenoord ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş maçı için hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı ve pas çalışmaları ile devam etti.

FENERBAHÇE, sahasında oynayacağı Feyenoord ile UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda dün akşam Feyenoord ile oynanan maçta ilk 11'de başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptılar. Antrenmanın ilerleyen bölümünde 5'e 2 top kapma çalışması yapan futbolcular, idmanı dar alanda yaptıkları çift kale maçlarla tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
