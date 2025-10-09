Fenerbahçe, Fatih Karagümrük Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

FENERBAHÇE, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde milli oyunculardan yoksun yapılan idman; salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından çalışmalarını sahada sürdüren futbolcular; ısınma ve dayanıklılık koşularıyla antrenmanı noktaladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.