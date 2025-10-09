Fenerbahçe, Fatih Karagümrük Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Fenerbahçe, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile yapacağı maç öncesi çalışmalarını Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan antrenman, milli oyunculardan yoksun olarak kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.
FENERBAHÇE, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.
Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde milli oyunculardan yoksun yapılan idman; salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından çalışmalarını sahada sürdüren futbolcular; ısınma ve dayanıklılık koşularıyla antrenmanı noktaladı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor