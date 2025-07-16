Fenerbahçe, Faruk Ilgaz'ı Vefatının 11. Yılında Andı
Fenerbahçe Kulübü, eski başkanlarından Faruk Ilgaz'ı vefatının 11. yılında yayımladığı bir mesajla andı. Ilgaz'ın başkanlığı döneminde kulübün büyük başarılara imza attığı belirtildi.
Fenerbahçe Kulübü, eski başkanlarından Faruk Ilgaz'ı vefatının 11. yılında yayımladığı bir mesajla andı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, şu ifadelere yer verildi:
"1966-1974, 1976-1980 ve 1983-1984 yılları arasında kulübümüzde başkanlık yapmış ve görev süresi boyunca önemli başarılara imza atmış efsane başkanlarımızdan Faruk Ilgaz'ı vefatının 11. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz. Faruk Ilgaz'ın başkanlığı döneminde, 1967-1968 sezonunda Fenerbahçe 5 kupa birden kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Fenerbahçe o sezon Türkiye Ligi Şampiyonluğu, Türkiye Kupası, Spor Toto Kupası, Balkan Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmıştı."