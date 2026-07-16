Fenerbahçe Kulübü, eski başkanlarından Faruk Ilgaz'ı andı

Fenerbahçe Kulübü, eski başkanlarından Faruk Ilgaz'ı vefatının 12. yılında yayımladığı bir mesajla andı.

Sarı-lacivertli kulübün mesajında şu ifadeler kullanıldı:

"1966-1974, 1976-1980 ve 1983-1984 yılları arasında kulübümüzde başkanlık yapmış ve görev süresi boyunca önemli başarılara imza atmış efsane başkanlarımızdan Faruk Ilgaz'ı vefatının 12. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz. Faruk Ilgaz'ın başkanlığı döneminde, 1967-1968 sezonunda Fenerbahçe 5 kupa birden kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Fenerbahçe o sezon Türkiye Ligi Şampiyonluğu, Türkiye Kupası, Spor Toto Kupası, Balkan Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmıştı."