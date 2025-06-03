Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, Adis Lagumdzija'yı Transfer Etti

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, Adis Lagumdzija'yı Transfer Etti
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Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması çerçevesinde milli oyuncu Adis Lagumdzija ile anlaşmaya vardı. Lagumdzija, kariyerinde önemli başarılar elde eden bir voleybolcu ve yeni sezonda Fenerbahçe forması giyecek.

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, milli oyuncu Adis Lagumdzija'yı transfer etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon planlaması kapsamında İtalya'nın Cucine Lube Civitanova ekibinde forma giyen milli voleybolcuyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Kariyerine Galatasaray'da başlayan Adis Lagumdzija, daha sonra Arkas Spor, Vero Volley Monza, Gaz Sales Bluenergay Piacenza, Valsa Group Modena ve Cucine Lube Civitanova formalarını giydi.

2022-2023 sezonunda CEV Kupası'nda "En değerli oyuncu" (MVP) ve "En skorer oyuncu" ödüllerinin sahibi olan Adis Lagumdzija, 2023-2024 sezonunda ise İtalya'da "En iyi servis atan oyuncu" ödülüne layık görüldü.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
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