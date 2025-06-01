Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı 10 Oyuncuyla Yolları Ayırdı

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı 10 Oyuncuyla Yolları Ayırdı
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Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, 10 oyuncusuyla sözleşme yenilemeyecek. Kulüp, ayrılan sporculara teşekkür ederek, kariyerlerinde başarılar diledi.

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, 10 oyuncusuyla yola devam etmeyecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; Drazen Luburic, Caner Pekşen, Ahmet Samet Baltacı, Jeffrey Jendryk, Burak Güngör, Hakkı Çapkınoğlu, Osman Çağatay Durmaz, Yasin Aydın, Meisam Salehi ve Denis Oleg Karyagin ile yolların ayrıldığı belirtilerek, "Sporcularımıza, kulübümüze yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyor, kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde kendilerine başarılar diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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