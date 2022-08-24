Fenerbahçe Enner Valencia'a 1+1 yıllık yeni sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de attığı 6 golle gol krallığı zirvesinde bulunan Enner Valencia'ya yeni sözleşme imzalattırmak için çalışmalara başladığı öğrenildi. Teknik Direktör Jorge Jesus'un bizzat performansından memnun olduğunu golcü futbolcu ile özel görüşmeler yaptığı belirtildi.

Spor Arena'dan Süleyman Arat'ın aktardığı habere göre, Sarı-lacivertli ekip, 3 sezondur takımda forma giyen 32 yaşındaki Enner Valencia ile sözleşme yenileyeceği iddia edildi.

BU SEZON 6 GOL ATTI

Sarı-lacivertli yönetim, 6 gol ve 1 asistlik katkısıyla takımı sırtlayan Valencia'ya yeni sözleşme teklif ederek, motivasyonunu arttırmayı planlıyor. Fenerbahçe, 32 yaşındaki futbolcuya 1+1 yıllık kontrat önereceği öne sürüldü.

"SANA GÜVENİYORUM "

Portekizli Teknik Adam Jorge Jesus'un da sahaya yansıttığı oyundan memnun olduğunu ve Valencia ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı. Jesus'un bu görüşme esnasında Ekvadorlu futbolcuya, "sana güveniyorum " sözü ile futbolcunun arkasında olduğunu ifade etti.

BİR BAŞKA MOTİVASYONU İSE AİLESİ

Hocası ve yönetimin gösterdiği desteklerin form grafiğine olumlu etki yaptığı öğrenilen Valencia'nın bir diğer önemli motivasyon kaynağı ise İstanbul'da yaşamaktan mutlu olduğu ailesi olduğu bildirildi.