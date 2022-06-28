Fenerbahçe, Emre Mor'u kadrosuna kattı! İşte bonservis bedeli

Gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselen ancak ardından büyük bir düşüş yaşayan Emre Mor, Fatih Karagümrük formasıyla tekrar adından söz ettirmeyi başardı.

FENERBAHÇE İLE İMZALIYOR

Celta Vigo'dan ayrılan ve Karagümrük'e imza atan Emre Mor, Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Emre Mor transferi için Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe 2 milyon Euro + Sonraki satıştan pay karşılığında anlaşmaya vardı.

SON DETAYLAR GÖRÜŞÜLECEK

Emre Mor transferi için kulüpler anlaşma sağladı. Oyuncu tarafı bugün Fenerbahçe tarafıyla kulüpte bir araya gelecek ve son detaylar görüşülecek. Ardından imzalar atılacak. Emre Mor geçen sezon Fatih Karagümrük formasıyla 29 maçta 6 gol 4 asist ile oynadı.

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