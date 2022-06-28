Fenerbahçe, Emre Mor'u kadrosuna kattı! İşte bonservis bedeli - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe, Emre Mor'u kadrosuna kattı! İşte bonservis bedeli

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:

Transferin gözde isimlerinden Emre Mor'un yeni adresi belli oldu. Fatih Karagümrük formasıyla adından çokça söz ettiren Emre Mor transferi için Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe 2 milyon Euro + Sonraki satıştan pay karşılığında anlaşmaya vardı. İki taraf son detayları görüştükten sonra resmi imzalar atılacak..

Gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselen ancak ardından büyük bir düşüş yaşayan Emre Mor, Fatih Karagümrük formasıyla tekrar adından söz ettirmeyi başardı.

FENERBAHÇE İLE İMZALIYOR

Celta Vigo'dan ayrılan ve Karagümrük'e imza atan Emre Mor, Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Emre Mor transferi için Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe 2 milyon Euro + Sonraki satıştan pay karşılığında anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe, Emre Mor'u kadrosuna kattı! İşte bonservis bedeli

SON DETAYLAR GÖRÜŞÜLECEK

Emre Mor transferi için kulüpler anlaşma sağladı. Oyuncu tarafı bugün Fenerbahçe tarafıyla kulüpte bir araya gelecek ve son detaylar görüşülecek. Ardından imzalar atılacak. Emre Mor geçen sezon Fatih Karagümrük formasıyla 29 maçta 6 gol 4 asist ile oynadı.

Haberler.com - Spor

Fatih Karagümrük Fenerbahçe Emre Mor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title