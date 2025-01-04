Fenerbahçe, Edin Dzeko ile yollarını ayıracak

Fenerbahçe, takımın en golcü ismi olan ve sarı-lacivertlilerdeki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Edin Dzeko'nun takımdaki geleceğiyle igili kararını verdi.

SEZON SONUNDA YOLLAR AYRILACAK

Fenerbahçe, Edin Dzeko ile yollarını ayırma kararı aldı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 38 yaşındaki golcüye yeni kontrat önerilmeyecek ve emeklerinden dolayı teşekkür edilerek veda edilecek.

MENAJERİNE "KULÜP BUL" TALİMATI VERDİ

Öte yandan futbola devam etmek isteyen tecrübeli yıldız, bu gelişmenin üzerine harekete geçti. Dzeko'nun menajerine şimdiden talimat verdiği ve kulüp aradığı öğrenildi. 2023 yazında bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye imza atan 38 yaşındaki golcünün piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

DZEKO'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Boşnak futbolcu, bu sezon sarı-lacivertli formayla 16'sı ilk 11 olmak üzere 26 maça çıktı. Edin Dzeko, bu karşılaşmalarda 9'u Süper Lig'de olmak üzere 14 kez gol sevinci yaşadı ve 2 de asist yaptı. 139 kez Bosna Milli Takım forması giyen yıldız golcü, 67 kez fileleri havalandırmayı başardı.