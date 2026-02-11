Haberler

Fenerbahçe, kadın voleybol takımı kaptanı Eda Erdem'in sözleşmesini uzatıyor

Fenerbahçe Kulübü, kadın voleybol takımı kaptanı Eda Erdem ile yeni sözleşme imzalayacağını duyurdu. İmza töreni 13 Şubat Cuma günü düzenlenecek.

Sarı-lacivertli kulüpten "Bir Efsanenin İmzası: Eda Erdem" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarihine adını altın harflerle yazdıran kaptanımız Eda Erdem, sarı lacivert formayla geçen eşsiz kariyerini taçlandıran son imzasını atıyor. Bu imza bir veda değil; bu imza yıllara, emeklere, zaferlere ve bu armaya adanmış bir ömrün sonsuzluğa bırakılan izi." ifadeleri kullanıldı.

Milli voleybolcu için imza töreninin, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve genel sekreter Orhan Demirel'in katılımıyla 13 Şubat Cuma günü saat 15.00'te Chobani Stadı'nda gerçekleştirileceği kaydedildi.

