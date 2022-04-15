Fenerbahçe, Eczacıbaşı'nı rahat geçti! İşte Kupa Voley'de dev finalin adı - Haberler

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Fenerbahçe, Eczacıbaşı'nı rahat geçti! İşte Kupa Voley'de dev finalin adı

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Fenerbahçe, Eczacıbaşı'nı rahat geçti! İşte Kupa Voley'de dev finalin adı

Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley yarı final maçında Eczacıbaşı'nı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Opet, finale yükseldi. Sarı-lacivertliler finalde VakıfBank'la karşılaşacak.

Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley yarı final maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Opet, finalde VakıfBank'ın rakibi oldu.

Fenerbahçe, Eczacıbaşı'nı rahat geçti! Kupa Voley finalinde dev eşleşme

FİNAL 17 NİSAN'DA OYNANACAK

Kupa Voley'de şampiyon, Fenerbahçe Opet ile VakıfBank arasında 17 Nisan Pazar günü oynanacak final maçının ardından belli olacak. TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak final karşılaşması, saat 15.00'te başlayacak.

Fenerbahçe, Eczacıbaşı'nı rahat geçti! İşte Kupa Voley'de dev finalin adı

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Eczacıbaşı, Fenerbahçe, Vakıfbank, voleybol, Spor, Haberler

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