Fenerbahçe, Eczacıbaşı'nı rahat geçti! İşte Kupa Voley'de dev finalin adı
Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley yarı final maçında Eczacıbaşı'nı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Opet, finale yükseldi. Sarı-lacivertliler finalde VakıfBank'la karşılaşacak.
Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley yarı final maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Opet, finalde VakıfBank'ın rakibi oldu.
FİNAL 17 NİSAN'DA OYNANACAK
Kupa Voley'de şampiyon, Fenerbahçe Opet ile VakıfBank arasında 17 Nisan Pazar günü oynanacak final maçının ardından belli olacak. TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak final karşılaşması, saat 15.00'te başlayacak.