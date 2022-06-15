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Fenerbahçe durmuyor! Bir transfer açıklaması daha geldi

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Fenerbahçe durmuyor! Bir transfer açıklaması daha geldi

Sarı lacivertliler yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Fenerbahçe, Lincoln Henrique ve Bruma'nın ardından Sırbistan kulübü Partizan'dan Ensar Brahic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe, Portekizli teknik adam Jorge Jesus önderliğinde çalışmalarına başladı. Sezona hızlı başlayan sarı lacivertlilerde transfer açıklamaları da art arda geldi.

ENSAR BRAHİC FENERBAHÇE'DE

Sarı-Lacivertliler, Lincoln Henrique ve Bruma'nın ardından 18 yaşındaki forvet Ensar Brahic'i kadrosuna kattı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Sırbistan'ın Partizan Kulübü'nün altyapısında yetişen, serbest statüde bulunan 2004 doğumlu forvet Ensar Brahic amatör sözleşme imzalanarak Akademimize katıldı. Futbolcu bu sezon itibariyle U19 Takımımızın formasını giyecek. Ensar Brahic'e Fenerbahçe Futbol Akademi'ye hoş geldin diyor; başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe durmuyor! Bir transfer açıklaması daha geldi

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Fenerbahçe Spor Haberler

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