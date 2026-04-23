Fenerbahçe Kulübü, "23 Nisan"da özel çocukları ağırladı

Fenerbahçe Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda down sendromlu çocuklar için özel bir etkinlik düzenledi. Çocuklar, Chobani Stadı'nı gezerek Fenerbahçe Müzesi ve soyunma odalarını ziyaret ettiler.

Fenerbahçe Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda down sendromlu çocukları ağırladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçeli Sporcular Derneği ve Kadıköy Belediyesi Fenerbahçe Mahallesi Gönüllüevi işbirliği ile düzenlenen organizasyonda çocuklar, Chobani Stadı'nı gezdi.

Stadyum ve Müze Turu kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte Fenerbahçe Müzesi, soyunma odaları ve Maraton Fenerium Mağazası'nı gezen çocuklar, stadın atmosferini sahada yaşadı.

Ziyaretin sonunda özel çocuklara hediyeler verildi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
