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TFF'den anında yanıt geldi: Fenerbahçe'den kupadaki Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebi

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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Galatasaray eşleşmesi ile ilgili konuştu. Belgü, kupadaki dev derbide de yabancı hakem istediklerini söyledi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ise "Kendi adıma kupa karşılaşması için en azından yerli hakem olmasını tercih ediyorum" dedi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Türkiye Kupası'ndaki çeyrek finalinde ezeli rakipleri Galatasaray eşleşmesi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dev maç için yabancı hakem talebini dile getiren Belgü'ye TFF'den hemen yanıt geldi.

"İYİ OLAN KAZANSIN"

Belgü, "Hayırlı uğurlu olsun. İyi olan kazansın inşallah. Tabii ki önemli bir maç, iki takımın oynadığı her maç önemli. Güzel bir maç olmasını temenni ediyoruz" dedi.

"AVRUPA'YI ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

Hulusi Belgü, "Teknik ekibe ve futbolcularımıza teşekkür ediyoruz. Bizi mahcup etmiyorlar. 3 kulvarda devam ediyoruz. Bugünkü maç da çok önemli. Avrupa'yı çok önemsiyoruz. İnşallah hepsinde getirebileceğimiz en iyi yere getireceğiz Fenerbahçe'yi. Taraftarımız da bizim itici gücümüz olacak" ifadelerini kullandı.

TFF'den anında yanıt geldi: Fenerbahçe'den kupadaki Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebiHulusi Belgü

DEV MAÇA YABANCI HAKEM TALEBİ

Belgü, yabancı hakem gündemiyle ilgili, "Bizim duruşumuz çok net, çok belli. Yabancı hakemlerin tüm derbileri yönetmesinde büyük fayda görüyoruz. Türk sporunu hakem konularıyla iştigal etmenin bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Bu maçta da oynanacak derbilerde de yabancı hakemin olmasını isteriz, destekleriz" sözlerini sarf etti.

TFF'DEN HEMEN YANIT GELDİ

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Ziraat Türkiye Kupası kura çekiminin ardından yabancı hakem konusuyla ilgili açıklama yaptı. Kupa'daki Fenerbahçe - Galatasaray maçının hakemi için görüşünü aktaran Otyakmaz "Kendi adıma kupa karşılaşması için en azından yerli hakem olmasını tercih ediyorum. Onların da bu güzel tecrübeden yararlanmasını isterim" değerlendirmesinde bulundu.

TFF'den anında yanıt geldi: Fenerbahçe'den kupadaki Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebiMecnun Otyakmaz

BEŞİKTAŞ'IN GALATASARAY DERBİSİ İÇİN TALEBİ

Beşiktaş'ın Galatasaray derbisine yabancı hakem talebinin sorulması üzerine ise Mecnun Otyakmaz "Derbiler için yabancı hakem taleplerini değerlendireceğiz. Adaleti sağlamamız lazım. Ligde bir maçta bunu yaptıysak, talep edilen diğer maçta da gerçekleştirmemiz gerekiyor" yanıtını verdi.

LİGDEKİ DERBİYİ VINCIC YÖNETMİŞTİ

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında RAMS Park'ta oynanan oynanan derbide Sloven hakem Slavko Vincic görev yapmıştı. Karşılaşma 0-0 beraberlikle tamamlanmıştı.

TFF'den anında yanıt geldi: Fenerbahçe'den kupadaki Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebi
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıRevolver:

fenerasyon karşı mı çıkacak haşa..

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Haber Yorumlarıman:

birisi adalet ister, diğeri kayrılmak ister. objektif olan da bunu anlar. Ama en akıllı gsli den bu akıl nerde !!!

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Bence fenerli yöneticilerin hepsi yabancı olsun bunlarda işini düzgün yapamıyor çünkü

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Haber YorumlarıCerkes:

onyıldır almadığınız kupayı hekemlere suçlamayın boşuna

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Haber YorumlarıErgün Eroglu:

zaten u19 çıkaracaksınız onun için yabancı hakem mi gelicek maça kuşlar ??????

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Haber Yorumlarıslim shady:

Fb her şeyi hakeme bağlıyor görende barcelona sanacak. Çık kardeşim öyle bir oyna ki hakemi de yen! Ama nerdeeee o ...

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Haber YorumlarıKadir Gülmez:

TFF NİN YANITI NEDEREDE ?

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