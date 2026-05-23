Fenerbahçe'den, EuroLeague Final Four organizasyonunda yaşanan biletleme sorunları hakkında açıklama

Fenerbahçe Kulübü, EuroLeague Final Four'da Olympiakos maçı öncesi yaşanan biletleme sorunlarına sert tepki gösterdi. Kulüp, yaşanan aksaklıkların kabul edilemez olduğunu belirterek konunun takipçisi olacağını duyurdu.

FENERBAHÇE Kulübü yaptığı açıklama ile EuroLeague Final Four'da dün oynanan Olympiakos maçında yaşanan biletleme sorunlarına tepki gösterdi.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague Final Four yarı finalinde Olympiakos ile karşı karşıya geldiği maçtan 79-61 mağlup ayrılarak Final Four'a veda etti. Organizasyonunda yaşanan biletleme sorunları ise tepkilere neden oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"22 Mayıs Cuma akşamı, Erkek Basketbol Takımımız Fenerbahçe Beko'nun Olympiakos ile oynadığı EuroLeague Final Four yarı final karşılaşması öncesinde, herhangi bir bilet kategorisi fark etmeksizin yaşanan biletleme süreci sorunları ve EuroLeague yönetiminin bu süreçteki yaklaşımı hiçbir şekilde kabul edilebilir değildir.

Final Four'da mücadele edecek dört takımın netleştiği andan itibaren Fenerbahçe Spor Kulübü olarak tek önceliğimiz; taraftarlarımızı mümkün olan en yüksek sayıda biletle buluşturmak ve tüm taraftarlarımızın salona sorunsuz, güvenli ve sağlıklı şekilde giriş yapabilmesini sağlamak olmuştur.

Ancak maçtan bir gece önce EuroLeague tarafında başlayan ve biletleme sisteminin çökmesine kadar uzanan teknik ve operasyonel sorunlar zinciri, karşılaşmanın başlangıç saatine kadar giderilememiş; hatta maç saatinin ertelenmesi dahi gündeme gelmiştir.

Başta Yönetim Kurulu Üyelerimiz Adem Köz ve Cem Ciritci olmak üzere, kulübümüzün ilgili tüm yöneticileri ve çalışanları yaşanan sorunların çözümü ve taraftarlarımızın mağduriyet yaşamaması adına gün boyunca sahada aktif şekilde çalışmış; salon çevresinde, giriş noktalarında ve turnikelerde tüm imkanlarını seferber etmiştir.

Maçın başlamasına çok kısa bir süre kala ise biletleme işlemleri tamamlanmamış ya da biletine erişememiş taraftarlarımızın salona giriş yapabilmesi adına gerekli tüm girişimlerde bulunulmuş; yaşanan mağduriyetin en aza indirilebilmesi için yoğun çaba gösterilmiştir.

Kulübümüz tarafından bilet talebinde bulunan ve ödemesini gerçekleştiren tüm taraftarlarımızın bilgileri eksiksiz şekilde EuroLeague tarafına iletilmiş olmasına rağmen; Final Four organizasyonuna özel biletleme süreçlerinin farklı kanal ve sistemler üzerinden yürütülmesi nedeniyle yaşanan aksaklıklar ve süreç boyunca ortaya çıkan sorunlar kulübümüzün kontrolü dışında gerçekleşmiştir.

Yaşanan bu kabul edilemez süreçten olumsuz etkilenen tüm taraftarlarımız adına konunun idari ve hukuki boyutlarıyla takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunar; takımımızın yanında olmak için salona gelmesine rağmen mağduriyet yaşayan tüm taraftarlarımızdan içtenlikle özür dileriz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
