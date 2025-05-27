Fenerbahçe'den apar topar gönderilen İsak Vural'a İspanya'dan sürpriz talip

Fenerbahçe'den apar topar gönderilen İsak Vural'a İspanya'dan sürpriz talip
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Fenerbahçe'den apar topar gönderilen 18 yaşındaki orta saha İsak Vural için İspanya'dan sürpriz bir teklif geldi. Real Betis, Frosinone forması giyen İsak Vural için 4 milyon euroluk resmi teklif yaptı.

Fenerbahçe'ye geleceğin en büyük yıldızlarından biri olma adayıyla transfer olan ancak sürpriz bir kararla takımdan yollanan İsak Vural'a sürpriz bir teklif geldi.

REAL BETIS'TEN 4 MİLYON EURO

Yağız Sabuncoğlu'nun haberine göre; UEFA Konferans Ligi'nde final oynayacak La Liga ekibi Real Betis, Frosinone forması giyen 18 yaşındaki merkez orta saha İsak Vural için somut bir girişimde bulundu. İspanyol kulübünün genç oyuncu için Frosinone'ye 4 milyon euroluk resmi teklif yaptığı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Kulübü ile bu sezon Serie B'de 23 maça çıkan İsak Vural, bu maçlarda 2 asist yaptı. Genç yıldızın 2026 yılına dek sözleşmesi devam ediyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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