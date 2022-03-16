Fenerbahçe'den TFF'ye tepki açıklaması Açıklaması

Fenerbahçe'de Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yönelik açıklamalarının ardından başkan Ali Koç ile sarı-lacivertli kulübün Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmesine tepki gösterildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "TFF çatısı altında görev alan kişi ve kurulların, göreve geldikleri günden itibaren tamamen tutarsızca verdikleri kararlar zinciri, Türk futbolunu hem kendi ülkemizde hem de uluslararası arenada çelişkilerle dolu bir sürecin parçası haline getirmiştir." denildi.

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun yayıncı kuruluşta yaptığı açıklamaların, kamuoyunu rahatlatmak yerine soru işaretleri doğurduğu savunulurken, şu ifadeler kullanıldı:

"Tüm bu çelişkili açıklamalara ve Fenerbahçe'mizin uğradığı haksız uygulamalara karşı 11 Mart 2022'de yaptığımız basın toplantısında, hem endişelerimizi dile getirdik hem de bu kararların hangi ilişkiler çerçevesinde alındığını sorgulayarak bunun Türk futboluna vereceği zararlar konusunda tespitlerde bulunduk. Bugün gelinen noktada TFF yöneticileri, Türk futbolu adına sorduğumuz sorulara cevap vermek yerine PFDK gücünü kullanıp, kulübümüzü cezalandırma yoluyla susturmaya çalışıyor. Fenerbahçe Kulübü olarak tüm bunlara rağmen doğru bildiğimiz konuların üzerine gitmekten çekinmeyeceğimizi kamuoyu huzurunda tekraren vurgulamak istiyor; gündeme getirdiğimiz tüm bu konuların açıklığa kavuşturulmasını ısrarla bekliyoruz."