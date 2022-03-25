Fenerbahçe defterini kapattı! İşte Mesut Özil'in yeni rotası

Ozan Tufan ve Mesut Özil'in kadro dışı kalması gündeme bomba gibi düşerken, sarı-lacivertlilerle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Özil'in takımdan ayrılmak için düğmeye bastığı öğrenildi.

MENAJERİNE TALİMAT VERDİ

Takvim'de yer alan habere göre, Mesut Özil'in yönetimin kararı sonrası menajeri Erkut Söğüt'le görüştüğü ve yeni takım arama çalışmalarının resmen başladığı öğrenildi.

ÇİN VE KÖRFEZ ÜLKELERİNE GİTMEYİ DÜŞÜNMÜYOR

Ancak alınan bilgilere göre yüksek maaşı nedeniyle tecrübeli futbolcunun Avrupa'da yeni bir sözleşme bulması çok zor gözüküyor. Mesut Özil'in Çin veya Körfez ülkelerine gitmeyi de kesinlikle düşünmediği, bu nedenle rotasını bir süredir teklifler aldığı ABD'ye çevirdiği belirtiliyor.

MLS KULÜPLERİYLE GÖRÜŞMELERE BAŞLIYOR

ABD Major Ligi'nden (MLS) Los Angeles Galaxy ve Inter Miami'nin Mesut Özil'i transfer etmek istediği son zamanlarda sıkça gündeme geliyordu. 33 yaşındaki futbolcunun menajeri aracılığıyla MLS kulüpleriyle görüşmelere en kısa sürede başlaması bekleniyor.

FENERBAHÇE'NİN BONSERVİS TALEBİ OLMAYACAK

Fenerbahçe yönetiminin de Mesut'un yüksek maaşından kurtulmak için herhangi bir bonservis talebinin olmayacağı ifade ediliyor. Bu sezon Sarı-Lacivertli formayla 26 maça çıkan Mesut Özil 9 gol atıp 2 asist yapmasına rağmen performansıyla kimseyi tatmin edemedi. Yıldız futbolcu geçtiğimiz sezonun devre arasında Arsenal'den bedelsiz olarak alınmıştı.

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