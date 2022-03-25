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Fenerbahçe defterini kapattı! İşte Mesut Özil'in yeni rotası

Haberler.com - Spor
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Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil'in sarı-lacivertli kulüpten ayrılmaya karar verdiği öğrenildi. Menajerine talimat veren dünyaca ünlü futbolcunun yeni rotasının ABD olması bekleniyor.

Ozan Tufan ve Mesut Özil'in kadro dışı kalması gündeme bomba gibi düşerken, sarı-lacivertlilerle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Özil'in takımdan ayrılmak için düğmeye bastığı öğrenildi.

Takvim'de yer alan habere göre, Mesut Özil'in yönetimin kararı sonrası menajeri Erkut Söğüt'le görüştüğü ve yeni takım arama çalışmalarının resmen başladığı öğrenildi.

Ancak alınan bilgilere göre yüksek maaşı nedeniyle tecrübeli futbolcunun Avrupa'da yeni bir sözleşme bulması çok zor gözüküyor. Mesut Özil'in Çin veya Körfez ülkelerine gitmeyi de kesinlikle düşünmediği, bu nedenle rotasını bir süredir teklifler aldığı ABD'ye çevirdiği belirtiliyor.

ABD Major Ligi'nden (MLS) Los Angeles Galaxy ve Inter Miami'nin Mesut Özil'i transfer etmek istediği son zamanlarda sıkça gündeme geliyordu. 33 yaşındaki futbolcunun menajeri aracılığıyla MLS kulüpleriyle görüşmelere en kısa sürede başlaması bekleniyor.

Fenerbahçe yönetiminin de Mesut'un yüksek maaşından kurtulmak için herhangi bir bonservis talebinin olmayacağı ifade ediliyor. Bu sezon Sarı-Lacivertli formayla 26 maça çıkan Mesut Özil 9 gol atıp 2 asist yapmasına rağmen performansıyla kimseyi tatmin edemedi. Yıldız futbolcu geçtiğimiz sezonun devre arasında Arsenal'den bedelsiz olarak alınmıştı.

Haberler.com - Spor

Fenerbahçe, Mesut Özil, Spor, Haberler

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Yorumlar (1)

Hek Tor:

Ha ha haaaa, laf söyletmeyen, eleştirdiğimizde bizleri DİSLAYK MANYAĞI yapanlar hakkında düşündüklerimi sadece düşünmekle yetineceğimden, maalesef buraya aktarmayacağımdan ötürü kendilerinden özür diliyorum...

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