Fenerbahçe'de teknik direktör değişikliği ve transfer gündemi

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası Vincenzo Montella'nın teknik direktörlüğe getirilmesi bekleniyor. Ayrıca Miha Zajc'ın sözleşmesinin yenilenmesi için görüşmeler yapılacakken, İrfan Can Kahveci'nin durumu belirsizliğini koruyor.

Sarı-lacivertli takımda köklü değişiklikler yaşanacak

Miha Zajc ile yeniden masaya oturulacak

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin durumu belirsizliğini koruyor. Bu sezon sarı-lacivertli formayla 42 maçta görev yapan İrfan Can, takımına 7 gol, 4 asistlik katkı sağladı. Bu sezon zaman zaman Fenerbahçe taraftarlarından tepki gören İrfan Can'ın başkan Ali Koç ile de bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Hem İrfan Can hem de Fenerbahçe'yi tatmin edecek bir teklif olması durumunda, Kahveci'nin takımdan ayrılmasına sıcak bakılacak. Bu karar yeni takımın gelmesi sonrası daha da netleşecek.