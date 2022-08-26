Fenerbahçe, Steven Caulker ile yolları resmen ayırdı

Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Fenerbahçe'de kadro planlaması sürüyor. Sarı-lacivertliler, Max Meyer'den sonra Steven Caulker'ın da sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

FENERBAHÇE MACERASI SONA ERDİ

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızın oyuncularından Steven Caulker'ın sözleşmesi karşılıklı varılan mutabakat çerçevesinde feshedilmiştir. Caulker'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

RESMİ MAÇTA HİÇ FORMA GİYMEDİ

Fenerbahçe'ye geçen sezon transfer olan ve daha sonra Gaziantep FK'ye kiralanan Steven Caulker, sarı-lacivertli formayı resmi hiçbir maçta giymedi.