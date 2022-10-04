Fenerbahçe'de sakatlık depremi! Mert Hakan Yandaş, AEK Larnaca maçında yok

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak AEK Larnaca maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Yandaş'ın yanı sıra sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Joshua King ve Luan Peres'in de AEK Larnaca karşısında oynaması beklenmiyor.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında AEK Larnaca ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilere karşılaşma öncesi Mert Hakan Yandaş'tan kötü haber geldi.

KING VE PERES'İN DE OYNAMASI BEKLENMİYOR

Fenerbahçe'nin yaptığı son antrenmanda dizine darbe alan Mert Hakan Yandaş, AEK Larnaca karşısında forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde ayrıca sakatlıkları devam eden Joshua King ve Luan Peres'in de perşembe günü oynanacak maçta oynaması beklenmiyor.

FENERBAHÇE GRUBUNDA 2. SIRADA

Fenerbahçe ile AEK Larnaca, 6 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda 4 puanla 2. sırada bulunuyor