Fenerbahçe'de Novak ve Berisha ile yollar ayrılacak

2022-23 sezonu birinci transfer döneminin bitimi olan 8 Eylül'e kadar kadrosundaki yabancı sayısını 14'e indirmek zorunda olan Fenerbahçe, çalışmalarına hız verdi. Daha önce Tisserand, Caulker ve Meyer'le yollarını ayıran sarı-lacivertli yönetimin yeni adayları ise Berisha ve Novak olacak.

Sarı-lacivertli ekipte yaprak dökümü devam ediyor. Son olarak Jorge Jesus'unda kadroda düşünmediği Berisha ve Novak'ın takımdan ayrılacağı aktarıldı.

NOVAK VE BERİSHA'DA KERVANA KATILACAK

NTV Spor'un aktardığı habere göre, bir türlü istenilen performansı gösteremeyen Alman golcü Berisha ve sol bek Novak ile yollar ayrılacak. Jorge Jesus'un, sadece Ümraniyespor maçında süre verdiği 24 yaşındaki golcü, geçtiğimiz sezonda beklenileni verememişti. Çekyalı Novak ise sadece Avrupa arenasında oynanan 4 maçta forma giydi.

SÖZLEŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Avusturya ekibi Salzburg'dan 10 milyon euro bonservis ile transfer edilen Mergim Berisha'nın 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Yolların ayrılacağı bir diğer futbolcu Novak'ın da, 2023 yılına kadar kontratı devam ediyor.