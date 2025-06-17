Fenerbahçe'de Merih Demiral hamlesi

Süper Lig devi Fenerbahçe, Merih Demiral transferi için girişimlere başladı. Sarı-lacivertlilerin altapısından yetişen Merih, Avrupa kadrosunda büyük kolaylık sağlayacak.

Fenerbahçe, Al-Ahli forması giyen milli futbolcu Merih Demiral için harekete geçti. Tecrübeli stoperin Suudi kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. 27 yaşındaki savunmacının, sarı-lacivertlilerin altyapısından yetişmesi büyük avantaj olarak görülüyor.

13 MİLYON EURO

Merih'in güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak öne çıkıyor. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması beklenirken milli yıldızın geri dönmeye istekli olduğu öğrenildi.