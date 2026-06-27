Fenerbahçe'de futbolcular laktat testinden geçti
Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de oyuncular laktat testinden geçti. Testler 3 grup halinde yapılırken, kaleciler ayrı çalıştı. Teknik direktör İsmail Kartal ve yönetim taraftarları selamladı.
Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe'de, oyuncular laktat testinden geçti.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de oyunculara laktak testi uygulandı. Testler, 3 grup halinde gerçekleştirilirken; kaleciler takımdan ayrı çalıştı.
Öte yandan yönetim kurulu üyeleri ve Teknik Direktör İsmail Kartal, takımı ziyaret eden taraftarları selamladı.
Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı