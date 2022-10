Fenerbahçe'de kırmızı alarm! Jorge Jesus'a talip çok güçlü 2 aday var

Jorge Jesus yönetiminde tüm kulvarlarda yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe, Portekizli hoca ile uzun yıllar çalışmak istiyor. Sarı-lacivertlilerle 1 yıllık sözleşme imzalayan Jesus'a 2 ülkenin talip olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

PORTEKİZ VE BREZİLYA TALİP

Sporx'te yer alan habere göre, Jorge Jesus, her zaman talipleri olan bir teknik adam. Jesus an itibariyle hem Brezilya hem de Portekiz Milli Takımları'nın hoca adayları arasında yer alıyor. Ayrıca Flamengo'nun da, kendilerine kupalar ve oyun anlamında tarihi bir dönem yaşatan Jesus'u her zaman akıllarının bir kenarına koydukları biliniyor.

"MAYIS AYINDA GÖRÜŞELİM"

Gittiği tüm kulüplerde ilk dönemindeki 1 yıllık imza geleneğini Kanarya'da da sürdüren Jesus'un ise sezon sonunu bekleyeceği konuşuluyor. Tecrübeli hocanın bu konuyla ilgili, "Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Ancak henüz bir şey kazanmadık. Önce kupaları kazanalım, Mayıs ayında da görüşelim" dediği öğrenildi.