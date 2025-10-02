Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'ın Ayağında Kırık Tespit Edildi
Fenerbahçe, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın sağ ayak başparmağında antrenmanda meydana gelen kırığın tespit edildiğini açıkladı. Oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi.
Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Eğribayat'ın dün akşam antrenmanda ayağına aldığı darbe sonrasında sağ ayak başparmağında kırık meydana gelmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor