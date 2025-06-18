Fenerbahçe'de flaş ayrılık
Fenerbahçe, 4.5 yıldır takımda bulunan Nijeryalı sağ bek Bright Osayi-Samuel ile yollarını ayırma kararı aldı. Sözleşmesi sona eren oyuncuya yeni sözleşme teklif edilmeyeceği belirtildi.
Süper Lig devi Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel ile yola devam etmeme kararı aldı. Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel defteri kapandı. Sarı-lacivertliler, 4.5 yıldır takımda olan Nijeryalı sağ beke yeni sözleşme teklif etmeme kararı aldı.
YENİ SÖZLEŞME ÖNERİLMEYECEK
TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe Osayi ile yollarını ayırma kararı aldı. Sarı-lacivertliler, Nijeryalı oyuncuya yeni sözleşme önermeyecek.
FENERBAHÇE KARNESİ
Fenerbahçe kariyerinde toplamda 178 maça çıkan Nijeryalı futbolcu, söz konusu mücadelelerde 7 gol atarken 15 de asist yaptı.