Fenerbahçe'de flaş ayrılık

Fenerbahçe'de flaş ayrılık
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Fenerbahçe'de flaş ayrılık
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Fenerbahçe, 4.5 yıldır takımda bulunan Nijeryalı sağ bek Bright Osayi-Samuel ile yollarını ayırma kararı aldı. Sözleşmesi sona eren oyuncuya yeni sözleşme teklif edilmeyeceği belirtildi.

Süper Lig devi Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel ile yola devam etmeme kararı aldı. Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel defteri kapandı. Sarı-lacivertliler, 4.5 yıldır takımda olan Nijeryalı sağ beke yeni sözleşme teklif etmeme kararı aldı.

YENİ SÖZLEŞME ÖNERİLMEYECEK

TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe Osayi ile yollarını ayırma kararı aldı. Sarı-lacivertliler, Nijeryalı oyuncuya yeni sözleşme önermeyecek.

FENERBAHÇE KARNESİ

Fenerbahçe kariyerinde toplamda 178 maça çıkan Nijeryalı futbolcu, söz konusu mücadelelerde 7 gol atarken 15 de asist yaptı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNetherill:

178 maçta muslerada o kadar gol attı. hız var güç var ama oyunun sonu yok. sabri sarıoğlu bile daha etkiliydi bundan gitsin. takıma sadece kavga ederek katkı sağladı başka bir cacığı yok çoktan gitmesi lazımdı.

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