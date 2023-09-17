Fenerbahçe'de Cengiz Ünder depremi! Maçın başlamasıyla sakatlanması bir oldu
Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u konuk ettiği karşılaşmanın 3. dakikasında Cengiz Ünder sakatlandı. Sarı-lacivertlilerin milli yıldızı oyuna devam edemedi ve yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.
Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de yeni transfer Cengiz Ünder, henüz maçın başında talihsiz bir sakatlık yaşadı.
İRFAN CAN KAHVECİ OYUNA GİRDİ
Milli futbolcu karşılaşmanın 3. dakikasında sakatlanarak yerde kaldı. Oyuna devam edemeyen Cengiz Ünder, yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.
Kaynak: Haberler.com / Spor