Fenerbahçe'de büyük yıkım! Sarı-lacivertliler, 9 kişilik Karagümrük'e diş geçiremedi - Haberler

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Fenerbahçe'de büyük yıkım! Sarı-lacivertliler, 9 kişilik Karagümrük'e diş geçiremedi

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı. Yaklaşık 55 dakika 9 kişi oynayan rakibi karşısında gol bulamayan sarı-lacivertlilerin bu sonuçla lider Trabzonspor'la arasındaki puan farkı 16'ya yükseldi.

Vitor Pereira sonrası ilk maçına çıkan Fenerbahçe, yaklaşık 55 dakika 9 kişi oynayan Fatih Karagümrük'ü devirmeyi başaramadı. Sarı-lacivertli futbolcular, Karagümrük kalecisi Vivano'yu geçemezken mücadele 1-1 sona erdi.

FENERBAHÇE 9 KİŞİ RAKİBİNİ DEVİREMEDİ

Zeki Murat Göle yönetiminde sahaya çıkan Fenerbahçe, 31. dakikada Pesic'in attığı golle 1-0 geriye düştü. Ev sahibinde 37. dakikada Burak Bekaroğlu ve 38. dakikada Caner Erkin'in kırmızı kart gördü. 40. dakikada Mesut Özil penaltıdan sarı-lacivertlilere beraberliği getiren golü attı. 9 kişi rakibine karşı kalan dakikalarda gol bulamayan Fenerbahçe sahadan 1 puanla ayrıldı.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Süper Lig, Spor, Haberler

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Yorumlar (2)

MHSN SRC :

Başlık: CANER BİLE FENEVE YETMEDİ.

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Es ruzgar:

Fenerde başkan sorunu yok kadro çok kötü

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500
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