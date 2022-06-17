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Fenerbahçe'de Bruma takımla birlikte ilk antrenmanını yaptı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe'de Bruma takımla birlikte ilk antrenmanını yaptı

Fenerbahçe'de yeni transfer Bruma, takımla birlikte ilk çalışmasını yaptı.

Fenerbahçe'de yeni transfer Bruma, takımla birlikte ilk çalışmasını yaptı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman; salonda gerçekleştirilen ısınma hareketleriyle başlayıp, kuvvet çalışması ile devam etti. Ardından sahaya geçen futbolcular, dayanıklılık koşuları yaptı. 2 grup halinde yapılan şut çalışmalarıyla süren idman, taktik programlarla tamamlandı. Fenerbahçe'nin PSV Eindhoven'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Portekizli kanat oyuncusu Bruma da takımla ilk antrenmanını yaptı.

Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Can Bartu Tesisleri Jorge Jesus Fenerbahçe Bruma Spor Haberler

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