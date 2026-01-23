Haberler

Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz ile yollar ayrıldı! İşte yeni adresi

Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz ile yollar ayrıldı! İşte yeni adresi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da yaprak dökümü yaşanıyor. Süper lig ekiplerinden Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, sarı-lacivertli kulübün orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını TFF'ye bildirdi.

  • Bartuğ Elmaz, Fatih Karagümrük'e sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer oldu.
  • Bartuğ Elmaz'ın Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
  • Bartuğ Elmaz, bu sezon Fenerbahçe ile tüm kulvarlarda 8 maçta oynadı.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Rodrigo Becao, İrfan Can Eğribayat ve Sebastian Szymanski'nin ardından bir ayrılık daha yaşandı.

TFF'YE BİLDİRİLDİ

Süper lig ekiplerinden Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, sarı-lacivertli kulübün orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna kattığını Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirdi. TFF'nin internet sitesinde yer alan lisans işlemlerine göre İstanbul ekibi, 22 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar geçici anlaşmaya vardı.

8 MAÇTA GÖREV YAPTI

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Maribor forması giyen genç oyuncu, sarı-lacivertlilerle bu sezon tüm kulvarlarda 8 maçta görev yaptı. Bartuğ Elmaz'ın Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı

İmralı görüşmesinin tutanakları 2 ay sonra yayınlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu

DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
Buzlanan yolda feci zincirleme kaza! Araçlar birbirine girdi

Görüş mesafesi sıfıra inince kaza geliyorum dedi
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı

Vicdansız hemşire hakkında yeni gelişme
Gram altın 10 bin lira olur mu? İslam Memiş tarih bile verdi

Altında 10 bin lira için tarih verdi
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu

DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
Kars'ta vefa dolu görüntü: Hasta annesini kucağında taşıdı

Vefanın en saf hali! Kucağında taşıdığı kişi bakın kim
Galatasaray-Atletico Madrid maçına giden İspanyol taraftarın paylaşımı viral oldu

Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü! Düşülen not viral oldu