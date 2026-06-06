Ali Koç ve Sadettin Saran mali açıdan ibra edildi

FENERBAHÇE'DE Ali Koç ve Sadettin Saran dönemleri mali açıdan ibra edildi.

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşiyor. Toplantıda yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu okundu. Daha sonra 01.06.2025 - 21.09.2025 mali dönem ve 22.09.2025 - 28.02.2026 mali dönemlerinin faaliyetlerden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi görüşüldü. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Ali Koç başkanlığındaki yönetimin olduğu 01.06.2025 - 21.09.2025 mali dönem ile Sadettin Saran başkanlığındaki 22.09.2025 - 28.02.2026 mali dönem ayrı ayrı kongre üyelerinin oyuna sunuldu. Bu dönemlerdeki yönetim kurulları mali açıdan oy çokluğuyla ibra edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı