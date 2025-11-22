Fenerbahçe'de 1'i sürpriz 4 isim Rizespor maçı kadrosunda yok
Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçının kamp kadrosu açıklandı. Edson Alvarez, dinlendirilme amaçlı Rize'ye götürülmedi. Öte yandan Çağlar Söyüncü, Nelson Semedo ve Sebastian Szymanski de kadroda yer almadı.
- Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı kadrosunda Nelson Semedo, Sebastian Szymanski, Çağlar Söyüncü ve Edson Alvarez yer almıyor.
- Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı için 21 kişilik kadrosu belirlendi.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.
1'İ SÜRPRİZ 4 İSİM KADRODA YOK
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre kart cezası bulunan Nelson Semedo ile milli takımdan sakat dönen Sebastian Szymanski ve Çağlar Söyüncü maç kadrosunda yer almadı. Edson Alvarez ise dinlendirilme amacıyla Rize'ye götürülmedi.
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco tarafından belirlenen 21 kişilik kadroda şu isimler bulunuyor:
Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Mert Müldür, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Fred, Mert Hakan Yandaş, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran.