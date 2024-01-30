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Fenerbahçe, "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" dedirtecek! Serdar Dursun geri dönüyor

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Fenerbahçe, sezon başında Fatih Karagümrük'e yolladığı Serdar Dursun'u 6 ay sonra yeniden transfer etmek için harekete geçti. Karagümrük'ten ayrılmak isteyen milli santrfor, sarı-lacivertlilerin teklifine sıcak bakıyor.

Ara transfer döneminde kadrosuna yaptığı takviyelerle sesgetiren Fenerbahçe, sürpriz bir hamle yaptı. Sarı-lacivertliler, 6 ay önce yolları ayırdığı Serdar Dursun ile yeniden temasa geçti.

SERDAR DURSUN YEŞİL IŞIK YAKTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Fenerbahçe'ye dönmek için yeşil ışık yakan Serdar Dursun ile görüşme gerçekleştirdi.

6 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Serdar Dursun bu sezon Fatih Karagümrük formasını 24 maçta giydi. 32 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol attı.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Fatih Karagümrük Serdar Dursun Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Gerard Dirivia:

Haydaaa "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" böyle...

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haksız mıyım:

ali koç! seni SEV Mİ YO RUMMMM. sen, yerli değilsin

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Şerif Ali:

Ağa babalar devreye girdi. Yoksa Serdar Dursun FB'nin işine yaramadığını FB lilerde biliyor. Ama Türkiyede maalesef futbolcu transferleri iyi oyuncuya değil, gizli ellerin istediği hatır gönül meselesine bağlı yapılıyor. O yüzden Avrupa futbolu bize üç gömlek büyük geliyor.

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