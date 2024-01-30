Fenerbahçe, "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" dedirtecek! Serdar Dursun geri dönüyor
Fenerbahçe, sezon başında Fatih Karagümrük'e yolladığı Serdar Dursun'u 6 ay sonra yeniden transfer etmek için harekete geçti. Karagümrük'ten ayrılmak isteyen milli santrfor, sarı-lacivertlilerin teklifine sıcak bakıyor.
Ara transfer döneminde kadrosuna yaptığı takviyelerle sesgetiren Fenerbahçe, sürpriz bir hamle yaptı. Sarı-lacivertliler, 6 ay önce yolları ayırdığı Serdar Dursun ile yeniden temasa geçti.
SERDAR DURSUN YEŞİL IŞIK YAKTI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Fenerbahçe'ye dönmek için yeşil ışık yakan Serdar Dursun ile görüşme gerçekleştirdi.
6 KEZ SKOR KATKISI VERDİ
Serdar Dursun bu sezon Fatih Karagümrük formasını 24 maçta giydi. 32 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol attı.