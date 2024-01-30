Fenerbahçe, 'Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu' dedirtecek! Serdar Dursun geri dönüyor

Ara transfer döneminde kadrosuna yaptığı takviyelerle sesgetiren Fenerbahçe, sürpriz bir hamle yaptı. Sarı-lacivertliler, 6 ay önce yolları ayırdığı Serdar Dursun ile yeniden temasa geçti.

SERDAR DURSUN YEŞİL IŞIK YAKTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Fenerbahçe'ye dönmek için yeşil ışık yakan Serdar Dursun ile görüşme gerçekleştirdi.

6 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Serdar Dursun bu sezon Fatih Karagümrük formasını 24 maçta giydi. 32 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol attı.